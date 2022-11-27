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Росбанк повысил втрое минимальную сумму долларового перевода через приложение — до $50 тыс.

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Клиенты Росбанка получили возможность увеличить втрое минимальную сумму долларового перевода через онлайн-приложение финансовой организации. С 1 декабря этот показатель составит $50 тыс. вместо прежних $15 тыс., следует из заявления банка.

«Росбанк с 1 декабря повысит минимальную сумму перевода американских долларов через «Росбанк Онлайн» с $15 тыс. до $50 тыс. При этом минимум для перевода в отделениях Росбанка остался прежним — $15 тыс.», — говорится в материале.

При этом комиссия по онлайн-переводам через приложение банка составит 2% — от 4 тыс. руб. до 18 тыс. руб. При переводах в отделениях Росбанка данный показатель составит 4% (минимум 8 тыс.; максимум — 36 тыс.). В то же время клиенты не смогут совершить долларовые переводы через «Росбанк Онлайн», если счета получателей денежного отправления открыты в еврозоне, Китае, Узбекистане и Армении, уточняется в статье.

2 июля международный депозитарий Clearsteam закрыл свой корреспондентский счет в Росбанке. Финансовая организация больше не может получать доходы от ценных бумаг, выпущенных за пределами России и номинированных в российских рублях. Решение европейского депозитария было обусловлено вводом властями Великобритании санкций против Москвы.

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