Президент Санду призвала аграриев Молдавии производить конкурентоспособную продукцию

Власти Молдавии увеличили фонд оказания финансовой поддержки сельского хозяйства республики до 1,75 млрд леев (почти $90,5 млн). В этих условиях местным аграриям необходимо выращивать качественную продукцию, которая могла бы конкурировать с зарубежными аналогами, приводит слова президента страны Майи Санду РИА Новости.

«В этом году власти увеличили до 1,75 миллиарда леев фонд субсидирования сельского хозяйства <....> Наша цель — выращивать качественную продукцию, развивать перерабатывающую промышленность и сделать лейбл «Сделано в Молдове» привычным на мировых рынках», — заявила Санду.

По ее словам, власти республики за последнее время также расширили доступ к государственным субсидиям для различных категорий местных сельхозпроизводителей. Увеличению объемов агроэкспорта также должно способствовать увеличение экспортных квот властями Евросоюза (ЕС) на семь сельскохозяйственных продуктов из Молдавии.

21 ноября президент Молдавии Майя Санду допустила усугубление энергетического кризиса в стране в ближайшее время. Уже сейчас уровень инфляции в республике приблизился к отметке 35%, а интерес инвесторов к местной экономике на этом фоне ослабевает.