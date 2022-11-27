Правительство направит почти 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах России

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема субвенций почти на 15 млрд рублей для оказания обязательной медицинской помощи жителям регионов со сложными климатическими и географическими условиями. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

Речь идет о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах. В 2023 году на эти цели направят 4,6 млрд руб., в 2024 году — 4,9 млрд, в 2025 году — 5,2 млрд.

Средства выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Этот фонд пополняется за счет страховых взносов на ОМС.

На этой неделе на портале правовой информации появилась информация, согласно которой для обеспечения роста зарплат врачей регионы до конца 2022 года получат около 59 млрд рублей благодаря измененной методике финансирования выплат.

Во второй половине сентября агентство РИА Новости сообщило, что расходы федерального бюджета России на здравоохранение в 2022 году составят 1,2 трлн рублей.