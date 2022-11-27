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Редкий шотландский виски внезапно подорожал на 20% из-за спроса инвесторов

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Junichi Ishito/Flickr

Редкий шотландский виски внезапно подорожал на 20% из-за спроса со стороны инвесторов, сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что рост стоимости показывает редкие односолодовые виски шотландского производства — в основном, дорожают бутылки от £100 до £1000. Такие бутылки дорожают в среднем на 40%, а объем продаж увеличился на 30%.

Причина роста в цене шотландского виски кроется в нестабильности финансовых рынков, ужесточении денежно-кредитной политики и высокой инфляции — инвесторы ищут надежные и безопасные ликвидные активы.

В Шотландии виски является одним из ключевых экспортных продуктов, при чем в масштабах Великобритании объем этого экспорта составляет от 1,4% от всего объема.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до конца следующего года специальных мер в сфере валютного регулирования, призванных обеспечить финансовую стабильность.

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