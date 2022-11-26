В Белом доме заявили, что США имеют право смягчать и ужесточать санкции против Венесуэлы

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США оставляют за собой право как на ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение. Его слова на специальном брифинге для журналистов 26 ноября приводит РИА Новости.

«Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет», — сказал американский чиновник, который пожелал остаться неназванным.

По его словам, США не ждут, что ослабление санкций против Венесуэлы отразится на мировых ценах на нефть, и Вашингтон пошел на этот шаг в интересах поддержки процесса «восстановления демократии» в латиноамериканском государстве.

Ранее сообщалось, что власти США разрешили американской компании Сhevron поставлять в США нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.

7 октября государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не отказываются от санкций против Венесуэлы, но могут это сделать в том случае, если Каракас пойдет навстречу требованиям США.

По словам Блинкена, Венесуэла должна сделать шаги по «восстановлению демократии» и «облегчению страданий» населения от «политики режима».