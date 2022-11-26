Правительство установило единую базу для обязательных соцвзносов в 2023 году на уровне 1,9 млн руб.

Правительство России установило единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 млн рублей за год. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Установить, что для плательщиков страховых взносов <....> единая предельная база для исчисления страховых взносов <....> оставляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с первого января 2023 года», — говорится в постановлении.

Данное постановление вступит в силу 1 января 2023 года. Единую предельную базу для исчисления страховых взносов рассчитали с учетом размера средней заработной платы в России, увеличенного в 12 раз, отмечается в документе.

Все социальные выплаты в России будут централизованы через Социальный фонд. Он будет создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

15 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что размеры индексаций социальных выплат в Москве превысят рост тарифов. Так, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будет ниже темпов инфляции и составит 9% с 1 декабря 2022 года. В то же время индексация всех соцвыплат в следующем году планируется на уровне 10%.