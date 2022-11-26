Фонд Сороса покидает Таджикистан

Институт «Открытое Общество» (Фонд Сороса, в 2015 году был признан в России в качестве нежелательной организации) после более чем 25 лет работы в Таджикистане принял решение закрыть свое местное отделение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальное заявление фонда в Таджикистане.

В заявлении сказано, что данное решение стало результатом трансформации, начавшейся в прошлом году, касательно пересмотра приоритетов деятельности и реструктуризации более чем 20 своих полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением инновационного регионального подхода.

Фонд Содействия в Таджикистане прекращает прием заявок на грантовые проекты.

Отмечается, что обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут исполнены вовремя.

В мае экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял правильное решение, когда запретил деятельность фондов Джорджа Сороса на территории страны.

«Отрытое общество» Сороса свернуло свою деятельность на территории РФ еще в 2003 году — спустя шесть лет после открытия российского офиса. Тогда он приостановил выдачу грантов и стал действовать с помощью других созданных структур в РФ. За все время деятельности в России фонд потратил около 950 млн долларов. В РФ Сорос оснащал школы современными технологиями, а также поддерживал выпуск образовательного журнала.