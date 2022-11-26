Welt: бизнес-модель ФРГ испытывает серьезный стресс из-за текущего энергокризиса

Генеральный директор Германского промышленного союза Тани Геннер заявила, что в условиях нынешнего энергетического кризиса каждая четвертая немецкая компания испытывает серьезные трудности и размышляет о переносе производства за рубеж. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

«Высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по экономике Германии... Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — приводит ТАСС ее слова.

Руководитель Ассоциации химической промышленности Вольфганг Гроссе Энтруп также заявил, что высокие цены на энергоносители «выбивают страну из колеи».

«Без действующего ценового тормоза правительство бессмысленно соглашается на деиндустриализацию», — резюмировал он, отметив, что в случае краха химической промышленности, рухнут и другие сферы.

«Это может стать нокаутом для Германии как для места ведения бизнеса», — резюмировал Энтруп.

В свою очередь директор Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер призвал работать в режиме «большей предпринимательской свободы и гибкости на рынке труда».

Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц оценил влияние конфликта на Украине на экономику Европы.