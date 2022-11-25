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Yandex N.V. рассматривает выделение основной части бизнеса в российскую группу

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Материнская компания «Яндекса» — голландская Yandex N.V. — рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную группу компаний, которая включит в себя ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд «Яндекса». Об этом сообщается в заявлении компании.

Уточняется, что Yandex N.V. намерена со временем выйти из числа акционеров этой группы и изменить свое название. Нидерландская компания также рассматривает возможность изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой группой будет передано менеджменту «Яндекса».

Как уточняется в сообщении, эти изменения должны помочь «Яндексу» развиваться как частной независимой группе компаний, а также работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками.

Новость дополняется.

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