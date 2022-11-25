Средняя стоимость «квадрата» в новостройках массового сегмента упала почти во всей Москве

В пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента сократилась в октябре 2022 года почти во всех округах. Об этом ТАСС заявили в компании «Метриум».

«Средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в «старой» Москве уменьшилась в октябре почти во всех округах в среднем на 0,7%, до 294 тыс. рублей», — отметили эксперты.

На первом месте по уменьшению цены оказался Южный административный округ. Там квадратный метр подешевел на 2,7%, до 304 тыс. рублей. Второе место у Восточного административного округа, где «квадрат» снизился на 2,4%, до 299 тыс. рублей. Замыкает тройку Западный округ, где стоимость уменьшилась на 2,2%, до 323 тыс. рублей.

В «Метриуме» указали, что исключением стал Юго-Восточный административный округ, где средняя стоимость квадратного метра лишь только выросла до 290 тыс. рублей, то есть рост составил 2,4%.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркки, весной цены на вторичном рынке снижались, поэтому люди переориентировались на покупку старых квартир. Это спровоцировало застройщиков либо заморозить цены или скорректировать их в сторону уменьшения.

24 ноября эксперты «Авито Недвижимости» заявили, что самые доступные по цене квартиры в Москве находятся в районе Кузьминки и продаются в среднем за 4,37 млн рублей. Следом по доступности идет квартира в новостройке в районе Вешняки, где жилье можно в среднем приобрести за 6,15 млн рублей. На третьем месте новостройки в районе Филимонковское, где за объект просят 6,9 млн рублей.