Цены на нефть снизились за неделю более чем на 2%

Цены на нефть повысились в пятницу, но завершают неделю снижением на более чем 2%. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составляет $85,74 за баррель», — пишет агентство, указывая, что это на $0,4 (0,47%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Стоимость фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,58 (0,74%) — до $78,52 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать перспективы предложения. В частности, отмечает агентство, внимание обращено на Китай, где был установлен суточный рекорд новых случаев коронавируса. Страна является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире, в то время как ограничения могут снизить потребность в сырье.

Также трейдеры продолжают следить за планами ЕС по введению «потолка цен» на российскую нефть.

Президент РФ Владимир Путин ранее предупредил, что попытки введения потолка цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.