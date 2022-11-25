Аналитик допустил новый скачок доллара

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что ухудшение геополитической обстановки может обернуться укреплением доллара.

Он отметил, что некоторые аналитики предрекают глобальную рецессию на фоне геополитических противоречий, рекордной инфляции и стремительного подъема ставок Центробанками стран.

В итоге, как указывает Васильев, инвесторы начнут уходить в доллар. Он также полагает, что подобная ситуация приведет к падению цен на энергоресурсы, и это грозит ослаблением курса до 70 рублей за американскую валюту.

Эксперт рекомендовал хранить часть средств в валюте дружественных стран: китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что существует риск колебаний курса рубля до конца 2022 года.