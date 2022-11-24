Власти Хорватии назвали «исключительно высоким» предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ

Предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цен на газ на уровне €275 за МВт/ч является завышенным. Власти Хорватии собираются убедить Евросоюз снизить данную планку, приводит слова министра хозяйства и устойчивого развития экономики страны Давора Филиповича агентство «Прайм».

«Утром мы, 15 государств-членов, которые давно выступают за потолок цен на газ, провели встречу, на которой согласились в том, что предложение Еврокомиссии необходимо доработать, потому что максимальная цена газа, которую предложили в 275 евро, исключительно высокая», — заявил Филипович.

В качестве примера он привел нынешнюю цену фьючерса по индексу нидерландского хаба TTF в €126 за МВт/ч (около €1,3 тыс. за тысячу кубометров). Кроме того, хорватский министр указал на прогнозы, что в первом квартале 2023 стоимость топлива должна составить €139 за МВт/ч (€1,4 тыс.).

22 ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в размере €275 за МВт/ч — $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу. Как уточнила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выше этого уровня сделки проходить не смогут.