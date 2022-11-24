Министр энергетики Чехии Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики ЕС согласовали принципы совместных закупок газа. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Мы не обсуждали потолок цен на нефть. Сначала надо дождаться решения послов», — добавил он.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пленарной сессии Европарламента (ЕП) заявил, что Евросоюз полностью заместил выбывший российский газ поставками от других поставщиков.

По ее словам, газ, который поставлялся из России, полностью замещен СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников.

В связи с началом военной операции РФ на Украине ряд стран ввели против России масштабные санкции и решили отказаться от поставок газа из России к 2040 году.

Европейские лидеры обвинили в ситуации Россию. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «невыносимые» счета за электроэнергию граждан ЕС отправлять в Москву.