Минфин допустил ввод лимита на вывоз золота из России

Министерство финансов (Минфин) не собирается запрещать сделки купли-продажи драгоценных металлов на внутреннем рынке, однако допускает «в перспективе» введение лимита на вывоз золота из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Ограничения в перспективе могут затронуть только вывоз драгметаллов физическими лицами, если его объем будет превышать допустимый», — заявили в Минфине.

При этом заморозка сделок с драгоценными металлами на внутрироссийском рынке в настоящее время «не обсуждается», уточнили в ведомстве.

«Ограничения или заморозка сделок купли-продажи с золотом не обсуждается — ни для физических лиц, ни для юридических лиц. Минфин России наоборот стремится развить рынок драгметаллов и сделать золото полноценным рыночным инвестиционным продуктом», — заключили в пресс-службе министерства.

2 марта министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладываться в золото вместо американских долларов. По его словам, мировая резервная валюта является более волатильной и не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам.