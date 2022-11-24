Reuters: Евросоюз освободил Венгрию от ограничений цен на нефть из России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России, пишет Reuters.

По его словам, в предложениях ЕС отмечается, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от ценового потолка. Таким образом, предложения не повлияют на Венгрию, если будут приняты, подчеркнул он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что на заседании министров энергетики стран Европейского союза не удалось достигнуть соглашения по ограничению цен на поставки российского газа. Об этом он сообщил журналистам.

Венгерский дипломат добавил, что будет добиваться от Европейского союза скидки по ценам на российский газ.

До этого министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что страна может потерять часть рынков из-за роста цен на газ и невыгодных условий в плане конкуренции среди европейского производства.