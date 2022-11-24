Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Reuters: Евросоюз освободил Венгрию от ограничений цен на нефть из России

close
100%
Depositphotos

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России, пишет Reuters.

По его словам, в предложениях ЕС отмечается, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от ценового потолка. Таким образом, предложения не повлияют на Венгрию, если будут приняты, подчеркнул он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что на заседании министров энергетики стран Европейского союза не удалось достигнуть соглашения по ограничению цен на поставки российского газа. Об этом он сообщил журналистам.

Венгерский дипломат добавил, что будет добиваться от Европейского союза скидки по ценам на российский газ.

До этого министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что страна может потерять часть рынков из-за роста цен на газ и невыгодных условий в плане конкуренции среди европейского производства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть