Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Эстонский депутат Сависаар заявил, что Таллин не должен принимать призывников с Украины

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Эстонский депутат, член комитета по национальной обороне Эрки Сависаар заявил, что нынешняя политика Таллина по отношению к беженцам с Украины зашла в тупик. По его мнению, Эстония не должна принимать украинцев, которым запрещено покидать их страну. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По мнению депутата, есть много других способов, которыми можно помочь украинцам.

«Нынешняя политика означает, что дела сейчас в тупике. Нам нужно договариваться с другими государствами, и мы не должны давать временную защиту украинским мужчинам, которым запрещено покидать Украину», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время дебатов на телеканале ETV заявил, что по мере того как в Эстонию будет прибывать все больше украинских беженцев, власти страны будут вынуждены пересматривать некоторые стандарты для приема переселенцев.

В свою очередь депутат от «Центристской партии» Эрки Сависаар сообщил, что у эстонских властей нет точных данных о количестве украинских беженцев, въехавших на территорию страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть