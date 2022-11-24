Эстонский депутат Сависаар заявил, что Таллин не должен принимать призывников с Украины

Эстонский депутат, член комитета по национальной обороне Эрки Сависаар заявил, что нынешняя политика Таллина по отношению к беженцам с Украины зашла в тупик. По его мнению, Эстония не должна принимать украинцев, которым запрещено покидать их страну. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

По мнению депутата, есть много других способов, которыми можно помочь украинцам.

«Нынешняя политика означает, что дела сейчас в тупике. Нам нужно договариваться с другими государствами, и мы не должны давать временную защиту украинским мужчинам, которым запрещено покидать Украину», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время дебатов на телеканале ETV заявил, что по мере того как в Эстонию будет прибывать все больше украинских беженцев, власти страны будут вынуждены пересматривать некоторые стандарты для приема переселенцев.

В свою очередь депутат от «Центристской партии» Эрки Сависаар сообщил, что у эстонских властей нет точных данных о количестве украинских беженцев, въехавших на территорию страны.