Риелторы заявили, что самые дешевые квартиры в Москве находятся в Кузьминках

Самые доступные по цене квартиры в Москве находятся в районе Кузьминки и продаются в среднем за 4,37 млн рублей. Об этом «Ленте.ру» заявили эксперты «Авито Недвижимости».

Стоимость студии в новостройке в Кузьминках в среднем составляет 4,37 миллиона рублей. Следом по доступности идет квартира в новостройке в районе Вешняки, где жилье можно в среднем приобрести за 6,15 млн рублей. На третьем месте новостройки в районе Филимонковское, где за объект просят 6,9 млн рублей. В Выхино-Жулебино — 6,95 млн рублей, а замыкает пятерку район Бибирево с 7,17 млн рублей за объект.

На вторичном рынке жилья самое доступное жилье в Молжаниновском районе, где в среднем за объект просят 2,85 млн рублей. Однако стоит уточнить, что основная часть выставленных на продажу объектов — это студии. Однокомнатная квартира же стоит в среднем 8,7 млн рублей. Второе место у Чертаново Центральное, где средняя стоимость жилья 4,4 млн рублей из-за студий, которые стоят 3,8 млн рублей. «Однушка» в этом районе обойдется в 9,6 млн рублей. Замыкает тройку Северное Медведково со средними 4,57 млн рублей за объект.

21 ноября РБК со ссылкой на исследование агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate писал, что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы за январь — октябрь 2022 года купили 557 квартир в элитных новостройках, что на 46% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (заключили меньше на 1023 сделки).