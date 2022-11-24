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СМИ: американская корпорация Electronic Arts покинула Россию

«Известия»: разработчик игр FIFA и Need For Speed компания EA полностью ушла из России

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Global Look Press

Американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, полностью покинула Россию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на близкий к компании источник.

«EA больше официально не представлены в России», — сказал собеседник издания.

Информацию также подтвердил экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, EA перенесла в свой офис в Польше все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ.

Как пояснил директор по стратегическим коммуникациям российских киберспортивных организаций ESforce Holding Ярослав Мешалкин, закрытие представительства компании в России создаст дополнительные сложности для ее региональных партнеров, так как они не смогут оперативно связываться с EA и решать возникшие вопросы, связанные с технической поддержкой.

Он отметил, что игроки лишатся техподдержки и бонусов. В пример он привел ситуации, когда пользователю, который испытывал какие-то проблемы с игрой от Electronic Arts, могли начислить в качестве компенсации игровую валюту.

На покупке новых игр компании это событие не отразится, потому что с июля они завозятся в страну по параллельному импорту, подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

4 марта 2022 года Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в России и Белоруссии. Вскоре после этого компания заявила, что не будет включать сборную России или российские клубы в футбольный симулятор FIFA 23.

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