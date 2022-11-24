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Экономист Беляев предупредил о росте цен с 1 декабря на продукты длительного хранения

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С 1 декабря текущего года в России начнут дорожать «праздничные» продукты длительного хранения. Такой прогноз на ценообразование дал кандидат экономических наук Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.

Обязательно начнут дорожать продукты, которые россияне привыкли видеть на праздничном новогоднем столе, цены будут расти с первых дней декабря, уверен Беляев.

Прежде всего существенно подорожают рыбные деликатесы.

Рыба и икра вырастет на 10–15%.

Также ожидается подъем цен на игристые вина, коньяк и копчености.

Ранее аналитики исследовательской компании NTech сообщили, что цены на мясо в 2023 году могут вырасти на 4–5%, при этом может незначительно подняться стоимость круп, кофе, молочки и других продуктов.

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