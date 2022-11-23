Чемезов: инвестиции в разработку двигателя ПД-35 снизились, но проект будет реализован

Инвестиции в разработку двигателя ПД-35, который должен приводить в движение новые российские широкофюзеляжные лайнера, снизились, но проект будет реализован, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся от этой разработки, основные цели программы будут достигнуты в согласованные сроки. Этот двигатель нужен России для создания сверхтяжелых транспортных и широкофюзеляжных гражданских самолетов, а также агрегатов для нефтегазовой отрасли», — рассказал Чемезов.

ПД-35 — перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель сверхбольшой тяги, способный на взлете дать тягу от 33 до 40 тонн. Предполагается, что такие двигатели будут установлены на российско-китайский лайнер CR929, а также на грузовой тяжелый транспортный самолет Ан-124. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что первый двигатель ПД-35 будет готов к концу 2023 года.

Ранее стало известно, что решение о серийном выпуске Ил-96-400М будет принято после испытаний самолета.