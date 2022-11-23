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Десятки тысяч учителей Шотландии выйдут на забастовки

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Десятки тысяч учителей в Шотландии проведут забастовку 24 ноября, после того, как новое предложение о заработной плате было отклонено.

Забастовка членов Образовательного института Шотландии (EIS) приведет к закрытию большинства школ в Шотландии. Это произошло из-за того, что требование профсоюза о повышении заработной платы на 10% не было выполнено.

Другие учителя откажутся замещать отсутствующих коллег.

Ранее сообщалось, что бортпроводники Finnair собираются провести забастовку против сокращений персонала.

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