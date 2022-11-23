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В Москве в среду, 23 ноября, ожидается мокрый снег с дождем и 0°C

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Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в среду, 23 ноября, ожидается мокрый снег с дождем и 0°C, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве будет -1…+1°С. В ночь на четверг в столице температура воздуха составит -4°С.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах -3…+2°С, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -6°С.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Ранее синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение о гололедице в Москве и Московской области сохраняется до 21:00 среды, 23 ноября.

До этого в Москве начался ледяной дождь. В Московской области гололед наблюдался в Коломне, Домодедово, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске.

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