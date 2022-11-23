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Минфин США выпустил разъяснения по «потолку цен» на нефть из России

США определили новые условия «потолка цен» на российскую нефть

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило разъяснения по «потолку цен» на нефть из России, указав дополнительные исключения в этой политике и определив отношение США к экстренным ситуациям при перевозках, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минфина США.

В частности, под действие «потолка цен» на российскую нефть не будут попадать нефтепродукты, которые прошли «существенную зарубежную переработку». Кроме того, в Минфине США уточнили, что само введение «потолка цен» на российскую нефть будет произведено после так называемого «технического учения» — что имеется ввиду под этим термином, в документах ведомства не уточняется.

При этом американские компании будут пользоваться правом на участие в сделках по российской нефти — но только при соблюдении условий «потолка цен». Одним из таких новых условий стал отказ от включения в «ограниченную» стоимость российской нефти стоимость транспортировки энергоресурсов. Поставка и разгрузка нефти будет оцениваться рыночными методами.

Кроме того, США обязуются не препятствовать ликвидации экстренных ситуаций при транспортировке нефти из России, а также разрешить экстренную выгрузку нефти и нефтепродуктов на территории США при чрезвычайных ситуациях.

Ранее ЕС, по данным Bloomberg, предложил переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть России.

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