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Украина получила $60 млн от Всемирного банка для выплат зарплат госслужащим и учителям

Всемирный банк перевел Украине $60 млн для выплат зарплат работникам госорганов и учителям

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Wikimedia Commons

Всемирный банк перевел Украине $60 млн для выплат зарплат работникам госорганов и учителям. Об этом сообщает Укринформ.

По его данным, Украина получила эту сумму 22 ноября. Отмечается, что $50 млн были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях, а $10 млн предоставила Латвия.

Ранее пресс-служба украинского Министерства финансов сообщала, что в рамках программы макрофинансовой помощи Евросоюза Украина получила еще €2,5 млрд.

Общая сумма предоставленной Украине макрофинансовой помощи Евросоюза, начиная с 24 февраля, достигает €6,7 млрд, добавили в ведомстве. Последний транш предполагается произвести до конца 2022 года.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил свыше $23 млрд иностранной финансовой помощи после начала боевых действий в стране в конце февраля.

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