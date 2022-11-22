Белоруссия решила платить по кредиту Товарно-кредитной корпорации США в белорусских рублях

Минск принял решение платить по кредиту Товарно-кредитной корпорации США в белорусских рублях. Информация об этом содержится в совместном постановлении правительства Белоруссии и Нацбанка республики.

Кроме этой американкой организации Белоруссия выплачивает займы в национальной валюте Европейскому банку реконструкции и развития, Инвестиционному банку стран Северной Европы и Международному банку реконструкции и развития.

Оплату в белорусских рублях Минск ввел в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов.

Во второй половине октября пресс-служба Минфина Белоруссии заявила, что республика исполнила в полном объеме и в установленные сроки обязательства по соглашениям с Международным банком реконструкции и развития. Однако, как отметили в ведомстве, продолжить выплаты по внешнему долгу в валюте, включая доллары и евро, страна не сможет из-за западных санкций.

В конце июня председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что Москва и Минск начнут активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах.