Китайская таможня сообщила, что Россия отправила в КНР рекордный объем золота

Импорт золота из России в Китай в октябре в натуральном выражении увеличился втрое относительно аналогичного периода 2021 года, до 2,16 т. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на данные пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота. В денежном выражении поставки из России также увеличились — в два раза, до $124,6 млн. Объем импорта этого драгоценного металла в октябре стал самым крупным, как минимум с 2016 года.

За первые 10 месяцев 2022 года (январь — октябрь) Россия продала Китаю 5,72 т золота, что в 1,9 раза больше объемов аналогичного периода 2021 года. В денежном выражении за этот период объем экспорта оказался выше в 1,8 раза относительно января — октября 2021 года, увеличившись до $330 млн.

Тем не менее Москва занимает незначительное место среди поставщиков этого драгметалла на китайском рынке. За 10 месяцев 2022 года Швейцария отправила в Китай золота на $26,5 млрд, Канада — на $9,7 млрд, ЮАР — на $7,7 млрд, Австралия — на $7,2 млрд, Гонконг — на $2,5 млрд, Германия — на $775 млн.

Накануне пресс-служба генконсульства России в Харбине (административный центр китайского Хэйлунцзяна) сообщила, что товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по сентябрь 2022 года вырос на 42,1% относительно аналогичного периода 2021 года, до 149,2 млрд юаней (около $22,6 млрд).