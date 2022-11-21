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Новак предостерег от политизации энергетики

Новак предупредил, что политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Россия полагает, что политизация энергетической сферы может привести к дефициту и создать проблемы с энергообеспечением. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Мы считаем, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением», — подчеркнул вице-премьер, называя обсуждаемое введение ценового потолка на поставки нефти из России «актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы».

Вице-премьер продолжил, что введение потолка цен «неизбежно» приведет к снижению уровня инвестиций, предложения и дефицита предложения нефти, а также «любых других биржевых товаров».

Газета La Stampa писала, что Еврокомиссия 24 ноября собирается обнародовать проект по введению потолка цен на газ. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин подтвердил, что окончательный вариант документа будет представлен на саммите ЕС. По его словам, власти страны в целом «положительно оценивают» это предложение.

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