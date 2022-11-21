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WSJ: ОПЕК+ намерена увеличить добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки

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Global Look Press

Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

По данным издания, организация планирует рассмотреть вопрос увеличения добычи на заседании 4 декабря — за день до возможного эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.

В материале отмечается, что это решение может помочь преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена.

По мнению доктора экономических наук Евгения Смирнова в 2023 году цены на нефть продолжат расти и смогут достичь отметки $100 за баррель из-за вероятности резкого снижения объемов предложения сырья на глобальном рынке в связи с международными санкциями против России. Он полагает что, замедление мирового спроса на нефть будет компенсировано растущим дефицитом на других рынках энергетического сырья — в том числе газа и угля.

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