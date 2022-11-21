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Замглавы «Росатома» Ребров анонсировал выпуск зеленых облигаций на 9 млрд

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Алексей Куденко/РИА Новости

Заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом» Илья Ребров рассказал о скором выпуске «Зеленых облигаций». Об этом он сообщил на международном форуме «Атомэкспо-2022».

«Мы планируем в ближайшие дни сделать следующий выпуск зеленых облигаций на девять миллиардов рублей. Уже все готово, в ближайшие дни произойдет», — отметил он.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В этом году планируется подписание нескольких международных документов: с Белоруссией, Бурунди, Зимбабве, Киргизией, Мьянмой, Никарагуа, Узбекистаном. Кроме того, госкорпорация «Росатом» подпишет соглашения о сотрудничестве с Республикой Саха, с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом ЛЭТИ, Федеральным агентством по недропользованию и с «Трансмашхолдингом».

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