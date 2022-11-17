Еврокомиссия может предложить ввести потолок цен на нефть из России после 24 ноября

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Еврокомиссия (ЕК) собирается ввести потолок цен на нефть из России уже после 24 ноября, то есть после встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС). Об этом в интервью агентству Reuters заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы будем действовать быстро и внесем предложение, как только министры поручат нам это сделать», — отметила Симсон.

По ее словам, потолок цен на нефть поможет стабилизировать цены на энергоноситель. При этом вся необходимая подготовка уже полностью выполнена. Кроме того, данная мера устранит возможный риск, что нефть вообще перестанет поступать на рынок.

Ранее в четверг газета The Economic Times, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа республики Хардипа Сингха Пури писала, что Индия не ожидает возникновения проблем с логистикой после введения предполагаемого потолка цен 5 декабря. По словам Сингха Пури, мировой рынок, так или иначе, разберется с этим вопросом самостоятельно.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цен на нефть из России будет выгодным для Китая, Индии и других стран, которые ее закупают.

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