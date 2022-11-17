Глава британского Минфина заявил о повышении налогов для богатых

Власти Британии собираются серьезно повысить налоги для богатых. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на речь заявлений министра финансов страны Джереми Ханта во время выступления в парламенте.

Британия планирует существенно повысить налоги для богатых, чтобы найти деньги для стабилизации бюджета и защитить уязвимые слои населения, отметили в публикации.

По данным издания, теперь налог в 45% будет распространяться на тех, кто ежегодно зарабатывает свыше £125,14 тыс. Ранее же эта сумма была на уровне £150 тыс. Также одновременно разработаны меры, которые помогут бедным домохозяйствам и пенсионерам. Речь идет об индексации социальных выплат, росте минимальной ставки оплаты труда и ограничении по росту стоимости аренды соцжилья.

13 ноября Хант заявил, что все граждане страны столкнутся с повышением налогов. По словам министра, новое правительство будет стремиться к снижению инфляции, которая достигла в сентябре в годовом исчислении 10,1%, что является наивысшим показателем за 40 лет.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан. Сунак добавил, что в настоящее время ключевая цель в его работе — борьба с инфляцией.

Ранее газета Financial Times написала, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы покрыть дефицит в госбюджете в размере £50 млрд (около $57,3 млрд).