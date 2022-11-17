McDonald's временно остановит работу всех ресторанов в Казахстане из-за сложностей в поставках

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

McDonald`s собирается на время остановить работу всех ресторанов в Казахстане из-за проблем с поставками. Об этом сообщается на официальном сайте организации в этой стране.

«McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», — отметили в пресс-релизе.

При этом дополнительная информация о возможных строках открытия появится позднее.

Ранее в четверг пресс-служба компании «КСБ Виктори Рестораны», которая занимается обслуживанием сети в республике сообщила, что рестораны сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии начнут работать под брендом «Вкусно — и точка» с 22 ноября.

До этого владелец сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор решил купить активы логистической компании Havi Россия (ООО «Рулог»).

Кроме того, сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка». Под новым названием можно будет производить ряд товаров, включая картошку фри, соевые котлеты и другие категории.

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