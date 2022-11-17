В МИД РФ заявили, что Москва обсуждает с рядом стран G20 расширение расчетов в нацвалютах

МИД РФ: Москва обсуждает с рядом стран G20 расширение расчетов в нацвалютах

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Россия ведет обсуждение с некоторыми странами альянса G20 возможность расширения расчетов в национальных валютах. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Панкин, написало агентство ТАСС.

«С отдельными коллегами эти вопросы обсуждались и обсуждаются. Они движутся. Имеются свои определенные технические требования для того, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах или валютах третьих стран», — сказал Панкин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам заместителя российского министра иностранных дел, в большей степени речь в настоящее время идет о подготовке почвы по части начала расчетов в национальных валютах с каждой конкретной страной.

В состав G20, кроме России, входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союp (ЕС).

В середине сентября президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом сообщил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах России и Китая выросла до 27,5% в период с января по март 2022 года.

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