«Киевские электросети»: в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

В компании ДТЭК «Киевские электросети» сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в столице Украины. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отмечается в публикации.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Киевской области слышны звуки взрывов. Также сообщалось о взрывах и в самом Киеве.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба подтвердил работу системы противовоздушной обороны и призвал не фотографировать места прилетов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.