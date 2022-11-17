«Киевские электросети»: в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

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Emilio Morenatti/AP

В компании ДТЭК «Киевские электросети» сообщили об аварийных отключениях электроэнергии в столице Украины. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», — отмечается в публикации.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что в Киевской области слышны звуки взрывов. Также сообщалось о взрывах и в самом Киеве.

До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Губернатор Киевской области Алексей Кулеба подтвердил работу системы противовоздушной обороны и призвал не фотографировать места прилетов.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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