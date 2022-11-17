Япония в октябре нарастила экспорт медицинской продукции в Россию на 804%

Токио нарастило экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1% в октябре 2022 года. Информацию об этом разместила пресс-служба японского Минфина.

Кроме того, в прошлом месяце на 340,8% увеличился объем продаж России комплектующих для компьютеров. При этом экспорт самих компьютеров в октябре упал на 72,9%.

Также за отчетный период на 46,8% снизился объем поставок генераторов. Экспорт аудио- и видеоаппаратуры сократился на 80%. А вот объем продаж российской стороне легковых автомобилей в октябре вырос на 20,8%, автомобильных двигателей — на 17,9%.

На прошлой неделе стало известно, что японский автопроизводитель Mazda решил уйти из России продать долю в совместном предприятии с российской автомобильной компанией «Соллерс». Сумма сделки составила €1. Убыток Mazda Motor в связи с уходом оценили в 12 млрд иен ($82 млн).

Во второй половине октября в министерстве финансов Японии заявили, что товарооборот Токио и Москвы в сентябре сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 176 млрд иен (около $1,17 млрд).