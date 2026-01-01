Размер шрифта
Новости. Общество

МВД сообщило об отсутствии нарушений порядка в новогоднюю ночь

МВД: более 50 тыс. полицейских обеспечивали порядок в ночь на 1 января
В новогоднюю ночь в России не допустили нарушений общественного правопорядка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

По ее данным, безопасность в ночь на 1 января обеспечивали более 50 тыс. сотрудников органов внутренних дел. К охране порядка также привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных структур и участники общественных правоохранительных организаций.

Всего по стране прошло около 4,8 тыс. праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 2,1 млн человек. Благодаря принятым мерам происшествий удалось избежать, а сотрудники полиции продолжают нести службу в местах массовых гуляний.

В МВД еще летом сообщали, что более 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году количество таких преступлений сократилось почти в два раза — до 178,5 тысячи.

Согласно данным ведомства, в 2014 году в Приволжском федеральном округе было совершено 87,1 тыс. преступлений в пьяном виде, в Сибирском федеральном округе — свыше 78,2 тыс., в Центральном федеральном округе — 57,3 тыс.

Ранее «Газета.Ru» писала, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья.

