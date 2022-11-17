Ассистент кафедры СПбГУ заявила об индексации пенсий россиян с 1 января 2023 года

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что при определенных условиях власти могут поднять пенсии россиян, в том числе с нового года. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, пенсии соотечественников становятся больше в ходе ежегодной индексации, осуществляемой 1 января 2023 года. Также Ногайлиева подчеркнула, что поменяться сумма пенсии в большую сторону может при росте индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) у работающих пенсионеров. Данные изменения вступают в силу 1 августа.

Еще ассистент кафедры петербургского университета обратила внимание, что пенсия может быть скорректирована, когда соотечественники достигают 80 лет, меняется группа инвалидности или число иждивенцев.

Ранее в Совфеде заявили, что индексацию пенсий с 1 января 2023 года заложили в проект бюджета. В начале года проиндексируют пенсии военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.