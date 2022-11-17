Reuters: Белый дом запросил у конгресса $500 млн на модернизацию нефтяного резерва страны

Администрация США запросила у конгресса $500 млн на модернизацию стратегического нефтяного резерва страны. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в бюджетном запросе отмечается, что эти средства позволят национальному резерву «поддерживать уровень оперативной готовности, а также смягчать ожидаемую нехватку [нефти] из-за проблем с цепочками поставок, пандемии и связанных с этим задержек в графике».

Также уточняется, что финансирование будет направлено на обновление всех четырех объектов для хранения нефти.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что страна продаст 15 млн баррелей из национального стратегического нефтяного резерва к концу года, а пополнение запасов начнут, когда цены упадут ниже $70 за баррель.

План американского лидера направлен на то, чтобы увеличить предложение и предотвратить скачки цен на нефть. Президент Соединенных Штатов отмечал, что «при необходимости» Соединенные Штаты готовы продать дополнительные объемы нефти.

До этого министерство энергетики США получило от Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой. Еще весной он распорядился направить на рынок 180 млн баррелей нефти из государственных запасов. Такой шаг помог стабилизировать рынок и снизить цены на топливо.