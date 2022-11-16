Минэкономики: годовая инфляция в РФ с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% с 12,52% неделей ранее

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Годовая инфляция в России за неделю с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% с 12,52%, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад «О текущей ценовой ситуации», подготовленный Минэкономразвития.

По данным ведомства, рост цен на продовольственные товары снизился до 0,06%. При этом на плодоовощную продукцию сезонный рост цен продолжился.

На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились, говорится в докладе.

В июле 2022 года Министерство экономики РФ сообщило, что годовая инфляция в России замедлилась на 1 июля до 16,19% с 16,22% неделей ранее.

По данным министерства, инфляция с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,23% в связи с повышением тарифов жилищно-коммунальных услуг. В связи с периодом отпусков продолжилось сезонное удорожание туристических услуг: цены выросли на 3,65% после 0,79% неделей ранее.

В секторе же продовольственных товаров снижение цен ускорилось до -0,38% после -0,30% неделей ранее. Это связано с удешевлением плодоовощной продукции, мясопродуктов, масел и жиров, молочной продукции и хлебобулочных изделий, сахара, яиц, макаронных и крупяных изделий.

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