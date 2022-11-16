Глава МИ-5 Маккаллум опроверг причастность Британии к инцидентам с «Северными потоками»

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Swedish Coast Guard/Reuters

Глава британской службы контрразведки Британии МИ-5 Кен Маккаллум высказал мнение, что заявления о возможной причастности Британии к инцидентам с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток - 2» не соответствуют действительности. Его слова на выступлении в штаб-квартире организации в Лондоне передает Reuters.

Как сообщает агентство, Маккаллум назвал такие утверждения «глупыми».

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завело дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Позднее представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в планировании по подрыву «Северных потоков» принимали участие представители ВМС Великобритании.

Сообщалось также, что компания Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», начала обследовать точки разрыва газопровода в водах Дании.

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