Россия выделит Белоруссии 105 млрд рублей на импортозамещение

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о выделении Минску кредита на 105 млрд рублей на импортозамещающие проекты. Об этом сообщил Совет министров Белоруссии, передает ТАСС.

«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты», — рассказали в пресс-службе Совмина.

Там отметили, что документ был подписан 16 ноября руководителями министерств финансов Белоруссии и России.

В рамках соглашения, как пояснили в Совмине, импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии.

В пресс-службе совета добавили, что стороны уже подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.

Ранее сообщалось, что правительство Белоруссии поручило МИД страны заключить путем обмена нотами с РФ соглашение об открытии российского генерального консульства в Гродно.