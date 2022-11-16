Разница стоимости спроса и предложения на элитное жилье в Москве стала рекордной и составила 53,5%

На рынке элитных новостроек Москвы образовался рекордный разрыв между ценами спроса и предложения. Средние цены предложения по итогам октября превысили стоимость заключенных сделок в полтора раза (на 53,5%), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные агентства недвижимости Intermark Real Estate (бывшее Savills).

«Средние цены предложения элитных новостроек Москвы по итогам октября превысили среднюю стоимость заключенных сделок на 53,5%, это рекордный разрыв. В начале 2022 года аналогичный разрыв оценивался в 11,6%, годом ранее — в 43%», — говорится в материале.

Средняя стоимость предложения на рынке элитных новостроек в октябре достигла пикового значения за весь период наблюдений и составила 1,73 млн рублей за квадратный метр (+33,5%). В то же время динамика стоимости реальных сделок сильно отстала, годовой прирост составил всего 5% — до 1,13 млн руб. за кв. м, пришли к выводу аналитики Intermark.

16 ноября агентство ТАСС со ссылкой на заявление коммерческого директора сервиса «Авито недвижимость» Николая Попова сообщило о росте объема предложения на 27,8% на первичном рынке апартаментов Москвы по итогам октября. Годовой прирост был обусловлен снижением интереса к этому сегменту недвижимости. Больше всего в ассортименте представлены двухкомнатные апартаменты — на их долю пришлось 31,8% от суммарного объема предложения.