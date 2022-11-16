Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы продления «зерновой сделки», отметив, что вокруг этого вопроса идет напряженная работа.

«В эти дни ведется работа, чтобы часть «зерновой» и «черноморской» сделки, которая касается наших поставок, была решена. Есть определенные подвижки положительные, но нужно обеспечить то, чтобы полностью ранее достигнутые договоренности были исполнены», — прокомментировал Песков итоги саммита G20 и совместную декларацию.

Он добавил, что между Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры по «зерновой сделки» могут произойти в течение нескольких часов после возникновения такой необходимости.

Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что рамках продления «зерновой сделки» обсуждается возобновление экспорта российского аммиака через Украину.

Газета Financial Times до этого сообщала со ссылкой на источники о том, что для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса для продления зерновой сделки Соединенные Штаты готовы предоставить России гарантии безопасности.