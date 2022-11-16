Кабулов заявил, что Россия требует от США разблокировать афганские активы

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов рассказал, что Россия решительно требует от Соединенных Штатов разблокировать афганские активы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы решительно требуем от США и их союзников безоговорочной разблокировки национальных финансовых активов Афганистана с тем, чтобы дать возможность властям реализовать свое законное право...» — подчеркнул Кабулов.

По его словам, американская сторона должна разрешить России проводить самостоятельную финансово-экономическую политику.

Другие подробности по афганским активам РФ не уточняет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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