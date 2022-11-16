«Газпром» снизил добычу газа на 19,2% с начала 2022 года

С января по 15 ноября российский энергетический холдинг «Газпром» снизил добычу газа на 19,2% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го и извлек 359,7 млрд кубометров топлива. Об этом говорится в сообщении компании.

«С 1 января по 15 ноября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 359,7 млрд куб. м газа. Это на 19,2% (на 85,3 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году», — говорится в заявлении холдинга.

За это время также сократился и спрос на топливо на внутреннем рынке России. Этот показатель уменьшился на 5,9% — на 12,3 млрд кубометров, уточнили в компании.

С начала года резко упали объемы экспортируемого «Газпромом» сырья в страны дальнего зарубежья. За аналогичный период 2021 года компания отправила на 71,6 млрд кубов газа больше, чем с января по середину ноября текущего.

Компенсировать выпавшие объемы помогает экспорт топлива в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Поставки по этому направлению идут сверх суточных контрактных количеств, заключили в «Газпроме».

12 ноября агентство Bloomberg сообщило, что увеличение налоговых поступлений от российской государственной энергетической компании «Газпром» позволило сохранить профицит федерального бюджета в октябре. Профицит бюджета за первые 10 месяцев 2022 года достиг 128,4 млрд рублей, тогда как месяц назад этот показатель был на уровне лишь 54,7 млрд рублей.