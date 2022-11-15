Абрамченко: Россия увеличила мощность поставок электроэнергии в Монголию на 100 МВт

Россия увеличила мощность экспортных поставок электроэнергии в Монголию на 100 МВт. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко, написало агентство ТАСС.

«Мы договорились с монгольскими партнерами увеличивать поставки электроэнергии на монгольский рынок и увеличили такие поставки на 100 МВт», — сказала она.

В первой половине сентября министр энергетики России Николай Шульгинов сообщал, что к концу 2022 года ожидается рост экспорта электроэнергии в восточном направлении (Монголия и Китай) на 20%.

В конце июня газета «Коммерсантъ» написала, что объем экспорта электроэнергии из России в Китай с начала 2022 года удвоился. По информации издания, за первые пять месяцев года Россия поставила КНР рекордные 1,78 млрд кВт/ч на сумму $85,2 млн.

В ноябре 2021 года в российской энергетической компании «Интер РАО» заявили, что экспорт электроэнергии из России в 2022 году окажется выше многолетних значений, в частности за счет поставок в Китай.