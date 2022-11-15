В правительстве РФ назвали дату принятия решения по зерновой сделке

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что решение о возможности продления зерновой сделки будет принято российским правительством до 19 ноября — даты ее истечения, сообщает ТАСС.

«19-го числа у нас истекает [зерновая] сделка, к этой дате будет принято решение», — сказала она.

Чиновница добавила, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия и выступает против ограничений на рынке продовольствия.

Абрамченко подчеркнула, что Россия «категорически не поддерживает» любые санкции на агропродовольственном рынке. Она напомнила, что, согласно условиям сделки, стороны обязались снять все барьеры и ограничения, связанные с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия.

Ранее британская газета Financial Times написала, что США могут помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с американскими банками, чтобы продлить зерновую сделку с участием России.