Ozon оценил убытки от августовского пожара на складе в Подмосковье

Убыток от пожара на складе Ozon, произошедшего в августе в Московской области, оценивается в 10,8 млрд руб., сообщает РИА Новости, ссылаясь на финансовую отчетность компании.

«Чистый убыток за третий квартал составил 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд – это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области», — сообщает компания.

Не учитывая этот фактор, чистый убыток снизился на 29% год к году и составил 9,9 млрд руб.

3 августа на складе Ozon на Новой Риге в Московской области произошел пожар. Пожарным удалось локализовать огонь спустя десять часов. Ликвидировать открытое горение удалось на следующий день.. В результате инцидента погиб один человек и еще 13 пострадали, около тысячи человек эвакуировались.

Позже на маркетплейс открыл новый склад в подмосковном городе Пушкино.