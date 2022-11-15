На развитие транспорта в России в 2023-2025 годах направят более 4 трлн рублей

Мишустин: на развитие транспорта в России в 2023-2025 годах направят более 4 трлн рублей

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Global Look Press

Правительство России в 2023-2025 годах направит более 4 трлн рублей на развитие транспорта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, написало агентство ТАСС.

«В течение следующих трех лет на финансирование отрасли планируем направить свыше 4 трлн рублей», — сказал председатель правительства.

По его словам, перед транспортной отраслью стоят задачи поддержки связанности территории России, повышения мобильности граждан и увеличения грузовых перевозок.

На прошлой неделе сообщалось, что российский кабмин выделил 21,2 млрд руб. из федерального бюджета на строительство 47-километровой скоростной трассы в обход города Кемерова.

В середине августа вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство России решило выделить в 2022 году 410 млрд руб. на дорожное строительство, которые пойдут на строительство платной автомагистрали М-12 между Москвой и Екатеринбургом и обхода Твери в составе М-11.

В первой половине июня Хуснуллин сообщил, что объем финансирования пятилетней программы строительства дорог в России составит 13,2 трлн руб.

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